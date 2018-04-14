Майк Салливан: У нас были шансы, просто шайба не шла в ворота

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (5:1).

Два очка Проворова помогли «Филадельфии» одержать победу в Питтсбурге

«Шайба просто не шла в ворота, — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. — А моменты у нас были очень хорошие. Пару раз попадали в штанги, был выход один на один. Так что нельзя сказать, что шансов у нас не было. Они были. Просто не смогли забить».

Единственный гол «Питтсбурга» в этом матче при счете 0:4 забил швед Патрик Хорнквист.

Напомним, первая игра серии завершилась со счетом 7:0 в пользу «пингвинов». После двух матчей на льду «Питтсбурга» счет в серии равный — 1-1.

Третий матч пройдет в воскресенье в Филадельфии.