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Майк Салливан: У нас были шансы, просто шайба не шла в ворота
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Майк Салливан: У нас были шансы, просто шайба не шла в ворота 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (5:1).
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«Шайба просто не шла в ворота, — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. — А моменты у нас были очень хорошие. Пару раз попадали в штанги, был выход один на один. Так что нельзя сказать, что шансов у нас не было. Они были. Просто не смогли забить».
Единственный гол «Питтсбурга» в этом матче при счете 0:4 забил швед Патрик Хорнквист.
Напомним, первая игра серии завершилась со счетом 7:0 в пользу «пингвинов». После двух матчей на льду «Питтсбурга» счет в серии равный — 1-1.
Третий матч пройдет в воскресенье в Филадельфии.
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