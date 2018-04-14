Форвард «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ

Отмечается, что Хаула забросил победную шайбу во втором овертайме второго матча первого раунда плей-офф против «Лос— Анджелеса» (2:1 ОТ).

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье , который набрал во втором матче серии против «Питтсбурга» (5:1).

Третьей звездой стал голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик , отразивший 54 из 56 бросков по своим воротам.