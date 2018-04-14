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Форвард «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ
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Форвард «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула стал первой звездой дня лиги, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Хаула забросил победную шайбу во втором овертайме второго матча первого раунда плей-офф против «Лос— Анджелеса» (2:1 ОТ).
Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, который набрал во втором матче серии против «Питтсбурга» (5:1).
Третьей звездой стал голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 54 из 56 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча за силовой прием против нападающего «Бостон Брюинз» Томми Уингелса в первой встрече 1/4 финала Восточной конференции.
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