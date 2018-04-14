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«Вегас» победил «Лос-Анджелес» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ
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«Вегас» победил «Лос-Анджелес» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 апреля. «Вегас» дома победил «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вегаса» шайбу в основное время забросил Алекс Так (15-я минута), у «Лос-Анджелеса» отличился Пол Ладью (36). Победную шайбу на 16-й минуте второго овертайма забросил Эрик Хаула. Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик отразил 54 броска по своим воротам.
Данный матч стал самым продолжительным в истории «Вегаса» в НХЛ, команды провели на льду суммарно более 95 минут.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу проводящего первый сезон в НХЛ «Вегаса». Следующий матч пройдет в ночь на 16 апреля на площадке «Кингс».
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