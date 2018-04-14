«Вегас» победил «Лос-Анджелес» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС , 14 апреля. «Вегас» дома победил «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Вегаса» шайбу в основное время забросил Алекс Так (15-я минута), у «Лос-Анджелеса» отличился Пол Ладью (36). Победную шайбу на 16-й минуте второго овертайма забросил Эрик Хаула . Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик отразил 54 броска по своим воротам.

Данный матч стал самым продолжительным в истории «Вегаса» в НХЛ, команды провели на льду суммарно более 95 минут.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу проводящего первый сезон в НХЛ «Вегаса». Следующий матч пройдет в ночь на 16 апреля на площадке «Кингс».