«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля

«Филадельфия»

После уничижительного поражения в первой игре серии (0:7), «Филадельфия» сумела собраться и взять реванш у «Питтсбурга» во втором поединке (5:1). Таким образом «Флаерз» выполнили задача-минимум, взяв победу на выезде.

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«Филадельфия» сделала правильные выводы после первой игры, реализовав максимум своих моментов. «Флаерз» забросили пять шайб с 20 бросков в створ, при этом отлично сыграл Эллиотт и спецбригады. «Летчики» реализовали два большинства и показали 100% надежность в меньшинстве.

«Питтсбург»

Несмотря на разгром соперника в первой игре, во второй «Питтсбургу» не удалось развить преимущество и обеспечить себе более комфортную поездку в гости к «Филадельфии». «Пингвинз» отдали «Флаерз» один из двух домашних матчей и теперь вынуждены будут обязательно брать победу на выезде.

После шатаута в первой игре, вратарь Мэтт Мюррей умудрился пропустить четыре шайбы с 19 бросков (один гол «Флаерз» провели в пустые ворота). Отвратительно сыграла также оборона, а звездная атака выжала из себя лишь одну шайбу усилиями Патрика Хорнквиста. Российский нападающий Евгений Малкин провел неудачный матч, не набрав ни одного очка и завершив его с полезностью «-2». В списке травмированных по-прежнему один игрок — нападающий Картер Роуни.

У «Питтсбурга» вылезла старая проблема — плохая игра в обороне и нестабильность вратарской линии, что повлекло за собой провал во втором матче. Кроме того, обычно сильная спецбригада большинства, не реализовала ни одной из четырех численных преимуществ.

Прогноз

В первых двух матчах серии команды показали абсолютно противоположные результаты. Нестабильность — главный девиз «Пингвинз» и «Флаерз» в этих двух играх. Но при этом соперники продолжают играть достаточно результативно. Так что можно попробовать поставить на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,71.