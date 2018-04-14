Ещё
Нападающий «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ 

ТАСС 14 апреля 2018
ТАСС, 14 апреля. Форвард «Вегаса» Эрик Хаула стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Хаула забросил победную шайбу во втором овертайме второго матча первого раунда плей-офф против «Лос— Анджелеса» (2:1 ОТ).
Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи во втором матче серии против «Питтсбурга» (5:1).
Третьей звездой стал вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 54 из 56 бросков по своим воротам.
ТАСС: последние новости
Армейцы Капризов и Робинсон не прилетели в Казань на первый матч финала КХЛ "Коламбус" удвоил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Вашингтоном", Овечкин оформил дубль Шайба Кучерова и передача Сергачева помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения2
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым18
В тренера «Луча-Энергии» бросили петуха1
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение