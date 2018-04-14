Нападающий «Вегаса» Хаула признан первой звездой дня НХЛ 

ТАСС, 14 апреля. Форвард «Вегаса» Эрик Хаула стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Хаула забросил победную шайбу во втором овертайме второго матча первого раунда плей-офф против «Лос— Анджелеса» (2:1 ОТ).
Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи во втором матче серии против «Питтсбурга» (5:1).
Третьей звездой стал вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 54 из 56 бросков по своим воротам.