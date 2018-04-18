Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт"

В четвертом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции против Лос-Анджелес Кингз" (1:0, 4-0 в серии) голкипер отразил 31 бросок по своим воротам.

Вторым стал вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк . Во встрече с «Миннесотой Уайлд» он совершил 30 сейвов (2:0, 3-1 в серии).

Третьей звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер , на счету которого победный гол, забитый во втором овертайме матча против «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 2ОТ, 1-2 в серии).