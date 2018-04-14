Хоккеист «Далласа» Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира

Нападающий «Далласа» Александр Радулов вызвал на сбор национальной команды России перед чемпионатом мира — 2018, сообщает ТАСС

"В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира", — рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Также на сбор вызваны игроки, чьи клубы в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге завершили свои выступления в сезоне.