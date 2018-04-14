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Хоккеист «Далласа» Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира
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Хоккеист «Далласа» Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: REUTERS
Нападающий «Далласа» Александр Радулов вызвал на сбор национальной команды России перед чемпионатом мира — 2018, сообщает ТАСС.
"В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира", — рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Также на сбор вызваны игроки, чьи клубы в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге завершили свои выступления в сезоне.
Это защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все — СКА), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), Антон Слепышев ("Эдмонтон"), Евгений Дадонов ("Флорида"), Павел Бучневич ("Рейнджерс").
Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности наставника сборной России по хоккею будет Илья Воробьев. Олег Знарок тренировать команду на турнире не будет.
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