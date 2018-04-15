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Радулова ждут в сборной России для медобследования
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Радулова ждут в сборной России для медобследования 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: news--site.com
Сборная России по хоккею ждет приезда нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александра Радулова в расположение национальной команды. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы, 16 апреля состоится медобследование Радулова на базе в Новогорске, после чего будет принято решение о его участии в чемпионате мира в Дании.
Ранее был объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
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