Радулова ждут в сборной России для медобследования

Сборная России по хоккею ждет приезда нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александра Радулова в расположение национальной команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы, 16 апреля состоится медобследование Радулова на базе в Новогорске, после чего будет принято решение о его участии в чемпионате мира в Дании.

Ранее был объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.