Решение о приезде Радулова и Наместникова на ЧМ примут после медобследования

Оба игрока прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования.

31-летний Радулов в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 72 (27+45) очков при показателе полезности "+4". 25-летний Наместников в 81 игре заработал 48 (22+26) балла при показателе полезности "+6".