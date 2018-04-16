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Решение о приезде Радулова и Наместникова на ЧМ примут после медобследования
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Решение о приезде Радулова и Наместникова на ЧМ примут после медобследования 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников могут принять участие в чемпионате мира-2018.
Оба игрока прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования.
31-летний Радулов в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 72 (27+45) очков при показателе полезности "+4". 25-летний Наместников в 81 игре заработал 48 (22+26) балла при показателе полезности "+6".
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