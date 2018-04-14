Семеро игроков из НХЛ вызваны с сборную России перед ЧМ-2018 в Дании

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 17 игроков, чьи клуба уже завершили выступление в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), для подготовки к чемпионату мира 2018 года в Дании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея России (ФХР).

Сбор национальной команды пройдёт на тренировочной базе в Новогорске, куда хоккеисты прибудут 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Знарок оставил пост главного тренера сборной России по хоккею, и.о. назначен Воробьёв.