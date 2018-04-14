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Семеро игроков из НХЛ вызваны с сборную России перед ЧМ-2018 в Дании
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Семеро игроков из НХЛ вызваны с сборную России перед ЧМ-2018 в Дании 

RT на русском 57 минут назад
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал 17 игроков, чьи клуба уже завершили выступление в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), для подготовки к чемпионату мира 2018 года в Дании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея России (ФХР).
Среди вызванных хоккеистов них оказались семеро игроков из НХЛ: Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис Блюз»), Антон Слепышев («Эдмонтон Ойлерз»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), а также Александр Радулов из «Даллас Старз» и Владислав Наместников из «Нью-Йорк Рейнджерс», которые в настоящий момент проходят медицинское обследование. По его результатам будет принято решение об их участии в подготовке к турниру.
КХЛ в сборной России представлена хоккеистами СКА. В их число вошли: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников и Виктор Тихонов.
Сбор национальной команды пройдёт на тренировочной базе в Новогорске, куда хоккеисты прибудут 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Знарок оставил пост главного тренера сборной России по хоккею, и.о. назначен Воробьёв.
RT на русском: последние новости
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