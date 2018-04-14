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Александр Кожевников: «У Ковальчука нет контракта — без него рискованно в сборную ехать.
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Александр Кожевников: «У Ковальчука нет контракта — без него рискованно в сборную ехать. 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура, который пройдет в Чехии. В списке не оказалось игроков СКА Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, зато вызов получил форвард «Далласа» Александр Радулов.
— В сборную не вызван Илья Ковальчук. Как считаете, из-за контракта?
— Он освободился, но как тут можно решить — если готов ехать и играть, то он едет. Как Паша Дацюк, который провел такой замечательный сезон, — заявил Кожевников. — Может быть, у Ковальчука травма — никто ж пока не говорит. Но, скорее всего, Ковальчука нет в сборной из-за контракта. Он же объявил, что уходит и будет играть в НХЛ. А без контракта в сборную ехать рискованно.
— Не получил вызов и Вадим Шипачев из СКА…
— Не вижу смысла персонально разбирать, кто поедет в сборную, а кто — не сможет. Тренер у сборной новый, он по-другому видит игру. Воробьев будет подбирать игроков, которые ему нужны, которые принесут ему пользу.
— Но вот Александр Радулов сперва отказывался ехать, а сейчас заявлено, что он будет проходить медобследование, и есть шанс, что все-таки согласится играть за сборную. Неужели из-за того, что тренировать будет не Знарок?
— Это же его желание — в НХЛ по 100 игр за сезон вместе с товарищескими. Это очень тяжело. Так что это его личное дело. А мы четыре года без него играли — и нормально, ничего страшного не было! Это великий игрок, который принесет пользу сборной. Но если он не хочет — зачем уговаривать? (Игорь НОВИКОВ)
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