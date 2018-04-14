Александр Кожевников: «У Ковальчука нет контракта — без него рискованно в сборную ехать.

— В сборную не вызван Илья Ковальчук. Как считаете, из-за контракта?

— Он освободился, но как тут можно решить — если готов ехать и играть, то он едет. Как Паша Дацюк, который провел такой замечательный сезон, — заявил Кожевников. — Может быть, у Ковальчука травма — никто ж пока не говорит. Но, скорее всего, Ковальчука нет в сборной из-за контракта. Он же объявил, что уходит и будет играть в НХЛ. А без контракта в сборную ехать рискованно.

— Не получил вызов и Вадим Шипачев из СКА…

— Не вижу смысла персонально разбирать, кто поедет в сборную, а кто — не сможет. Тренер у сборной новый, он по-другому видит игру. Воробьев будет подбирать игроков, которые ему нужны, которые принесут ему пользу.

— Но вот Александр Радулов сперва отказывался ехать, а сейчас заявлено, что он будет проходить медобследование, и есть шанс, что все-таки согласится играть за сборную. Неужели из-за того, что тренировать будет не Знарок?