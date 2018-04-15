Малкин прокомментировал стартовые поединки серии плей-офф с «Филадельфией»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил стартовые поединки плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы понимаем, какие отличные игроки играют за нашу команду. Нам просто нужно поддерживать друг друга. Выигрывать борьбу в углах. Мы знаем, как мы можем играть. Надо просто улучшить поддержку и немного почаще бросать шайбу. Забьем один гол, и уверенность придет", — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что нужно бросать, когда появляется такая возможность.

"Иногда мы смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф. Каждый гол имеет огромное значение. Патрик Хернквист всегда паркуется возле ворот. Может, нужно сыграть попроще, бросить, — и он забьет с отскока", — добавил Малкин.

"Питтсбург" и «Филадельфия» выиграли по одному матчу, счет в серии 1:1. Третья игра пройдет в Филадельфии 15 апреля.