Херсли хочет остаться в СКА

Защитник СКА Патрик Херсли признался, что не хочет возвращаться в чемпионат Швеции и надеется продолжить карьеру в России. Напомним, что его контракт истекает 30 апреля.

— Если будет возможность, я останусь в Санкт-Петербурге, — цитирует Sydsvenskan Херсли. — Мне не хочется возвращаться в Швецию на один сезон, а потом опять меня команду. Я вернусь, когда буду готов. Сейчас я чувствую, что нужно остаться в КХЛ.

31-летний хоккеист играет за СКА с 2016 года, в России — с 2014. Всего в КХЛ на его счету 231 матч и 128 (49+79) набранных очков.