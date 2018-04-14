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Херсли хочет остаться в СКА
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Херсли хочет остаться в СКА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник СКА Патрик Херсли признался, что не хочет возвращаться в чемпионат Швеции и надеется продолжить карьеру в России. Напомним, что его контракт истекает 30 апреля.
— Если будет возможность, я останусь в Санкт-Петербурге, — цитирует Sydsvenskan Херсли. — Мне не хочется возвращаться в Швецию на один сезон, а потом опять меня команду. Я вернусь, когда буду готов. Сейчас я чувствую, что нужно остаться в КХЛ.
31-летний хоккеист играет за СКА с 2016 года, в России — с 2014. Всего в КХЛ на его счету 231 матч и 128 (49+79) набранных очков.
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