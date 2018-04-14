Капризов не прилетел в Казань

Армейцы Капризов и Робинсон не прилетели в Казань на первый матч финала КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов и защитник Мэт Робинсон не примут участия в первых матчах финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с "Ак Барсом", оба игрока не прилетели в Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Капризов и Робинсон не сыграют, поскольку они не прилетели в Казань", — сообщили в пресс-службе.

Первый матч финальной серии до четырех побед пройдет в субботу и начнется в 17:00 мск. Оба хоккеиста не приняли участия в последней игре плей-офф — в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА (3:2 ОТ). ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2.