«Локо» выиграл первый матч финала МХЛ у «СКА-1946»

Ярославский «Локо» в серии буллитов выиграл первый матч со санкт-петербургским «СКА-1946» в финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошедшая в Ярославле завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает ТАСС.

Следующий матч финальной серии Кубка Харламова до трех побед пройдет 15 апреля в Ярославле.

МХЛ. Кубок Харламова. Финал Чемпионата. 1-й матч "Локо" (Ярославль) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) 1:0 — Коваленко — 70:00 (ПБ)

Ранее сообщалось, что главный трофей Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина прибыл в Казань на первый матч финала на поезде.