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«Локо» выиграл первый матч финала МХЛ у «СКА-1946»
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«Локо» выиграл первый матч финала МХЛ у «СКА-1946» 

Газета.Ru 1 час назад
Ярославский «Локо» в серии буллитов выиграл первый матч со санкт-петербургским «СКА-1946» в финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошедшая в Ярославле завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает ТАСС.
Решающий буллит на счету нападающего Николая Коваленко. «Сухарь» оформил голкипер хозяев Илья Коновалов.
Следующий матч финальной серии Кубка Харламова до трех побед пройдет 15 апреля в Ярославле.
МХЛ. Кубок Харламова. Финал Чемпионата. 1-й матч "Локо" (Ярославль) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) 1:0 — Коваленко — 70:00 (ПБ)
Ранее сообщалось, что главный трофей Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина прибыл в Казань на первый матч финала на поезде.
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