Сидни Кросби: Мой выход один на один с Эллиоттом был поворотным моментом в матче

— В такой ситуации нельзя тратить время на раздумья, останавливать шайбу или бросать в касание. — Но в любом случае надо было забивать. Если бы я забил, счет стал 2:1. Это совсем другая игра. Так что этот бросок и выход один на один были поворотными моментами в матче. Надо принять это. Мы играем в плей-офф. Можно действовать правильно, создавать моменты и не забивать. Но сегодня у нас был шанс, — передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Питтсбург» уступил во втором матче серии плей-офф с «Филадельфией» (1:5). После этой встречи счет в серии стал 1-1. Третья игра противостояния состоится в Филадельфии в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.