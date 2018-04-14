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«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
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«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Вегас»
После сложной победы в первом матче «Вегас» одержал еще более сложную победу во втором поединке над «Лос-Анджелесом» в овертайме (2:1). При этом сам матч продлился пять часов грязного игрового времени, а его победитель определился во втором овертайме. Но второй подряд домашний успех является очень важным.
Все прогнозы на НХЛ  Героем второго матча снова можно назвать вратаря Марка-Андре Флери, который после шатаута в первой игре пропустил лишь одну шайбу во второй, отразив 29 из 30 бросков. Победную шайбу оформил Эрик Хаула. Вернулся после травмы нападающий Джонатан Маршессо, который сразу отличился ассистом. Но в лазарете по-прежнему пребывает один из лидеров атаки Давид Перрон, защитник Лука Сбиса, форвард Уильям Керрьер.
«Вегас» провел выдающийся матч с точки зрения давления на соперника. «Найтс» нанесли по воротам «Кингз» 56 бросков в створ, и сумели реализовать большинство. При этом снова шикарно отыграл Флери и оборона.
«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелесу» так не удалось зацепиться за победу на льду «Вегаса», потерпев второе подряд поражение. «Кингз» потратили много сил во втором матче, но в итоге теперь будут вынуждены цепляться за победу дома. Счет в серии 0:2 в пользу «Найтс», и каждое следующее поражение ставит «Лос-Анджелеса» на грань вылета из плей-офф.
В двух матчах в составе «Лос-Анджелеса» можно выделить только вратаря Джонатана Квика, который во втором поединке отразил 54 из 56 бросков в створ, но в итоге команда не сумела поддержать своего голкипера победой. В двух матчах нападение «Кингз» во главе с Анже Копитаром не забросило ни одной шайбы, а автором единственного гола стал защитник Поль Ладу, для которого это лишь пятая шайба в сезоне. Дисквалификацию отбывает защитник Дрю Даути, травмированы защитники Джейк Маззин и Дерек Форборт.
Пока что главная проблема «Лос-Анджелеса» — это атака. В обороне команда играет относительно неплохо, пропустив лишь три шайбы за два матча и лишь две в основное время. Хорошо играет и Квик.
«Прогноз»
Команды продолжают играть с акцентом на оборону, и мы продолжаем ставить на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,65.
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