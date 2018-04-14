Дрегер: в НХЛ пока только «Рейнджерс» всерьёз заинтересован в Ковальчуке

«Я уверен в том, что Ковальчук вернётся в НХЛ, и если это будет однолетний или двухлетний контракт, проблем не будет. «Рейнджерс» — лучшая команда, где он может оказаться. Вряд ли «рейнджеры» дадут ему трёхлетний договор, потому что это слишком большой риск, если что-то пойдёт не так. Илья долгое время не выступал в НХЛ, игра изменилась. На уровне КХЛ он всё ещё элитный хоккеист, но если возникнут трудности в НХЛ, и через год он снова захочет вернуться в Россию, то контракт станет проблемой.