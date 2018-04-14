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Дрегер: в НХЛ пока только «Рейнджерс» всерьёз заинтересован в Ковальчуке
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Дрегер: в НХЛ пока только «Рейнджерс» всерьёз заинтересован в Ковальчуке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Инсайдер канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал появившуюся информацию об интересе к нападающему Илье Ковальчуку со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я уверен в том, что Ковальчук вернётся в НХЛ, и если это будет однолетний или двухлетний контракт, проблем не будет. «Рейнджерс» — лучшая команда, где он может оказаться. Вряд ли «рейнджеры» дадут ему трёхлетний договор, потому что это слишком большой риск, если что-то пойдёт не так. Илья долгое время не выступал в НХЛ, игра изменилась. На уровне КХЛ он всё ещё элитный хоккеист, но если возникнут трудности в НХЛ, и через год он снова захочет вернуться в Россию, то контракт станет проблемой.
«Рейнджерс» действительно в нём заинтересован. Я знаю, что они делают. В команде идёт перестройка, но руководство не хочет, чтобы она превратилась в глобальную. Если есть возможность добавить в команду такого игрока на год или два, то можно надеяться на лучшее, ведь в «Рейнджерс» есть Хенрик Лундквист, есть возможность развивать молодых хоккеистов. Но я не слышал, чтобы какой-то другой клуб был заинтересован в Ковальчуке так же, как «Рейнджерс», хотя до 1 июля всё может измениться», — сказал Дрегер в эфире радиостанции WGR 550 Buffalo.
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