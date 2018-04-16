СМИ: четыре клуба НХЛ заинтересованы в заключении контракта с Ковальчуком

ТАСС , 16 апреля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе», «Флорида» и «Сент-Луис» проявляют интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку . Об этом сообщает портал Thefourthperiod.com.

По информации издания, все четыре команды уже связывались с хоккеистом и в будущем продолжат переговоры по контракту. Ранее сообщалось, что российский хоккеист уже достиг предварительной договоренности с «Рейнджерс», однако позднее Ковальчук опроверг эту информацию.

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет, по правилам НХЛ он с 1 июля 2018 года будет исключен из «списка добровольно завершивших карьеру», став неограниченно свободным агентом, и может подписать контракт с любой командой НХЛ. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (2001-2010) и «Нью-Джерси» (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017), в сезоне-2017/18 он дошел вместе со СКА до 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил столичному ЦСКА в серии со счетом 2-4.