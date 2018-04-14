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Хоккейная команда Лукашенко — сильнейшая в Беларуси среди любителей
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Хоккейная команда Лукашенко — сильнейшая в Беларуси среди любителей 

Мир24 1 час назад
Команда президента Беларуси Александра Лукашенко в девятый раз победила в республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей, передает телеканал «МИР 24».
Во втором финальном матче турнира дружина президента одолела соперников из Минской области.
Матч был непростой. Команда главы государства отправила первую шайбу в ворота противника только в середине первого периода. Во втором равновесие восстановилось. А затем точным броском Лукашенко вывел свою команду вперед. В третьем периоде товарищи по команде упрочили положение. Итоговый счет — 6:2.
«Добавляется много новых игроков и уровень растет с каждым годом», — отметил Евгений Курилин, защитник команды президента Республики Беларусь.
«Конечно, грустно расставаться с хоккеем до следующего сезона», — сказал Александр Грекович, нападающий команды Минской области.
После матча состоялось торжественное награждение победителей, назвали лучших игроков турнира. По сложившейся традиции, болельщиков Александр Лукашенко поблагодарил лично. Самым активным достались мягкие игрушки.
Это был одиннадцатый турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. За все сезоны дружина главы государства уступила только дважды.
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