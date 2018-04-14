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Команда Северного флота впервые примет участие в Ночной хоккейной лиге
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Команда Северного флота впервые примет участие в Ночной хоккейной лиге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соперниками североморцев станут хоккейный клуб из Алтайского края «Бочкари», подмосковная команда Роскосмоса «Наши» и столичная хоккейная дружина «Радиофизика».
Команда Северного флота (СФ) впервые примет участие в играх Ночной хоккейной лиги, которая пройдет в Сочи с 3 по 17 мая. В состав сборной СФ вошли 20 лучших хоккеистов Северной военной хоккейной лиги.
Тренировки сборной СФ к играм проходят на ледовых площадках Североморска.
Хоккеисты команды «Северный флот» по ходу группового этапа проведут свои игры в дивизионе «Кубок большого шлема». В данный дивизион вошли 12 команд, которые были разбитых на три группы. Соперниками североморцев станут хоккейный клуб из Алтайского края «Бочкари», подмосковная команда Роскосмоса «Наши» и столичная хоккейная дружина «Радиофизика».
Игры турнира пройдут в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке.
Сборная СФ является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. 21 апреля сборная СФ проведет заключительную игру чемпионата Мурманской области по хоккею 2017-2018 г. со сборной города Мурманска «Мурман-КСШОР».
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