Команда Северного флота впервые примет участие в Ночной хоккейной лиге

Соперниками североморцев станут хоккейный клуб из Алтайского края «Бочкари», подмосковная команда Роскосмоса «Наши» и столичная хоккейная дружина «Радиофизика».

Команда Северного флота ( СФ ) впервые примет участие в играх Ночной хоккейной лиги, которая пройдет в Сочи с 3 по 17 мая. В состав сборной СФ вошли 20 лучших хоккеистов Северной военной хоккейной лиги.

Тренировки сборной СФ к играм проходят на ледовых площадках Североморска.

Хоккеисты команды «Северный флот» по ходу группового этапа проведут свои игры в дивизионе «Кубок большого шлема». В данный дивизион вошли 12 команд, которые были разбитых на три группы. Соперниками североморцев станут хоккейный клуб из Алтайского края «Бочкари», подмосковная команда Роскосмоса «Наши» и столичная хоккейная дружина «Радиофизика».

Игры турнира пройдут в ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке.

Сборная СФ является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. 21 апреля сборная СФ проведет заключительную игру чемпионата Мурманской области по хоккею 2017-2018 г. со сборной города Мурманска «Мурман-КСШОР».