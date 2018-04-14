Билялетдинов: игра Секача после травмы? Я считаю, нормально сыграл 

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В Казани растянули самый большой за историю хоккейных клубов Европы баннер

Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование

Азеведу: у ЦСКА не было Капризова, Робинсона. Они бы могли доставить проблем