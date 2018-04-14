Ещё
Ткачёв: Галиев — молодец, забивает в очень нужные моменты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ткачёв: Галиев — молодец, забивает в очень нужные моменты 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ над московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии)
«У нас настрой на хорошую игру. Соперник непростой, мы готовимся к каждому моменту, стараемся. Блокированные броски — это задача тренера, да и все ребята понимают, что это необходимая часть игры. Стас Галиев — молодец, забивает в очень нужные моменты. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Все команды опасны на контратаках, они ждут этих моментов. Нельзя допускать каких-то ошибок. Мы стараемся не удаляться. Нужно всегда продолжать играть в свой хоккей, не опускать руки. Когда наш второй гол просматривали на предмет офсайда, то ждали решения арбитра, было немножко непонятно. Мы изучали не только игру Юханссона, а всей команды», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.
Чемпионат.com: последние новости
В Казани растянули самый большой за историю хоккейных клубов Европы баннер Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование Билялетдинов: игра Секача после травмы? Я считаю, нормально сыграл
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение