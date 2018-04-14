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Форвард ЦСКА: «Никто и не ждал, что в финале КХЛ одна команда „вынесет“ другую»
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Форвард ЦСКА: «Никто и не ждал, что в финале КХЛ одна команда „вынесет“ другую» 

SPORT24.ru 12 минут назад
Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко отметил, что первый матч финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом», как и ожидалось, прошел в упорной борьбе. Встреча завершилась домашней победой казанского клуба со счетом 2:1.
«Все ждали упорной борьбы, потому что играют два неуступчивых соперника. Это ведь финал, и никто не ждал, что одна команда «вынесет» другую. Получилось, что они забили на один гол больше, наши ошибки реализовали. Готовимся дальше, послезавтра снова будет непросто».
Прокомментировал Григоренко два удаления ЦСКА за нарушение численного состава в матче.
«Надо более ответственно относиться к этим моментам, нельзя так удаляться», — цитирует Григоренко.
Второй матч серии состоится в Казани 16 апреля.
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