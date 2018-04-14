Клинкхаммер: финал Кубка Гагарина является лучшим периодом в сезоне для каждого хоккеиста

КАЗАНЬ, 14 апреля. / ТАСС /. Финальные матчи Кубка Гагарина по хоккею можно назвать лучшим периодом времени в каждом сезоне для любого игрока. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер

"Ак Барс" в первом матче финала Континентальной хоккейной лиги обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Для Клинкхаммера, перешедшего в «Ак Барс» из минского «Динамо», это первая финальная серия в карьере.

"Очень много эмоций, напряжения, давления. Но это то, для чего я играю, это лучшее время в году, и я счастлив быть здесь", — сказал канадец.

Форвард отдал должное своему соотечественнику Мэту Робинсону из ЦСКА, который не принял участие в матче. «Робинсон — отличный игрок. Он невероятно сыграл на Олимпиаде, был лучшим в команде. Я не знаю, что с ним, и надеюсь, что ничего с ним серьезного», — отметил он.

Следующий матч ЦСКА и «Ак Барса» пройдет 16 апреля.