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Клинкхаммер: финал Кубка Гагарина является лучшим периодом в сезоне для каждого хоккеиста
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Клинкхаммер: финал Кубка Гагарина является лучшим периодом в сезоне для каждого хоккеиста 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Финальные матчи Кубка Гагарина по хоккею можно назвать лучшим периодом времени в каждом сезоне для любого игрока. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер.
"Ак Барс" в первом матче финала Континентальной хоккейной лиги обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Для Клинкхаммера, перешедшего в «Ак Барс» из минского «Динамо», это первая финальная серия в карьере.
"Очень много эмоций, напряжения, давления. Но это то, для чего я играю, это лучшее время в году, и я счастлив быть здесь", — сказал канадец.
Форвард отдал должное своему соотечественнику Мэту Робинсону из ЦСКА, который не принял участие в матче. «Робинсон — отличный игрок. Он невероятно сыграл на Олимпиаде, был лучшим в команде. Я не знаю, что с ним, и надеюсь, что ничего с ним серьезного», — отметил он.
Следующий матч ЦСКА и «Ак Барса» пройдет 16 апреля.
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