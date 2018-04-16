Проворов — о 1:5: «Филадельфия» получила то, что заслужила

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:5) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

«Начали хорошо, стадион поддерживал нас. Играли с шайбой в первом периоде хорошо, должны были забивать, но не получилось. Потом игра ушла куда-то, стали сами ошибаться, отдавать шайбу сопернику.

Почему матчи в серии так складываются? Тяжело это объяснить. Во втором матче играли в свой хоккей, получилось победить.

В обоих наших поражениях мы виноваты сами. Сами теряли шайбу, сами получали глупые удаления. Сегодня, по-моему, семь раз удалились. А главное — это не те удаления, которые можно назвать оправданными. В зоне атаки, в средней зоне зачем-то цепляли их, ставили подножки, клюшки задирали. Отошли от своей игры, команда перестала работать ногами. Получили то, чего заслуживали.

Я стараюсь делать всё, чтобы команда выиграла. Сегодня и в первом матче не получилось, это очень обидно. Буду еще больше стараться в четвёртом матче», — сказал Проворов в интервью каналу НХЛ в YouTube.