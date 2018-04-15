Ещё
Олимпийская сборная России повторно обыграла норвежцев в матче Еврочелленджа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийская сборная России повторно обыграла норвежцев в матче Еврочелленджа 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Олимпийская сборная России во втором матче Еврочелленджа с командой Норвегии одержала минимальную победу — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственный гол на свой счёт записал нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев. Он отличился на 24-й минуте с передачи защитника «Сибири» Николая Демидова. Второй шат-аут подряд оформил голкипер Игорь Шестёркин, представитель питерского СКА был признан лучшим игроком сегодняшнего противостояния.
Накануне в первом матче Еврочелленджа сборная России переиграла норвежцев со счётом 2:0.
Чемпионат.com: последние новости
«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», Кучеров забросил шайбу в пустые ворота Азеведу: у ЦСКА не было Капризова, Робинсона. Они бы могли доставить проблем «Нэшвилл» — «Колорадо». Видеообзор второго матча серии
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение