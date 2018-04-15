Ещё
Шайба и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче плей-офф НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шайба и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче плей-офф НХЛ 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: Советский спорт
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанесла поражение «Нью-Джерси Девилз» во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:3.
Победу «молниям» принесли шайбы Брейдена Пойнта, Тайлера Джонсона, дубль Алекса Киллорна после передач российского форварда Никиты Кучерова, также записавшего в свой актив гол. Голкипер Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.
В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир, Сами Ватанен и Блей Коулман.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится в Ньюарке 17 апреля.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
RT на русском: последние новости
СКА продлил контракт с вратарем Мельничуком Виталий Мутко: Поспешность решения ФХР с тренером сборной настораживает Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Воробьевым
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение