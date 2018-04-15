Шайба и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» во втором матче плей-офф НХЛ 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанесла поражение «Нью-Джерси Девилз» во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:3.
Победу «молниям» принесли шайбы Брейдена Пойнта, Тайлера Джонсона, дубль Алекса Киллорна после передач российского форварда Никиты Кучерова, также записавшего в свой актив гол. Голкипер Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.
В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир, Сами Ватанен и Блей Коулман.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится в Ньюарке 17 апреля.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли.