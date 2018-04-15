Ещё
Александр Энберт: В Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Энберт: В Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию 

Советский спорт 1 час назад
— Вы равнодушны к футболу и хоккею? Или за кого-то болеете? — Большей частью равнодушен. В хоккее не знаю никого, кроме Овечкина, Дацюка и Ковальчука. Ковальчука знаю, потому что он играл за СКА, а в Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию. Нравится тебе хоккей с футболом или нет — неважно. Просто болеешь за «Зенит» и СКА, потому что это часть Питера. Нет Петербурга без «Зенита» и СКА. Очень рад за Дацюка, что он вступил в «Тройной золотой клуб». Это великий человек. Вообще наши хоккеисты — красавцы. Олимпийское золото — это очень круто, кто бы что ни говорил. Ценность этой медали очень велика, — сказал Энберт в интервью «Известиям».
Напомним, фигурист, которому 17 апреля исполнится 29 лет, родился в Ленинграде. В олимпийском сезоне пара Забияко/Энберт стала серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях и бронзовым медалистом чемпионата Европы в Москве.
СКА в сезоне 2017/2018 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошел до финала Западной конференции, где проиграл в шести матчах ЦСКА. 15 игроков петербургского клуба также выиграли золотые медали Олимпийских игр.
«Зенит» после 25 матчей в РФПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. По ходу сезона команда Роберто Манчини вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
Советский спорт: последние новости
Два очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» Артемий Панарин: Рад, что забил важный гол в сложном матче СКА продлил контракт с вратарем Мельничуком
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Лидер марафона на Играх Содружества потерял сознание
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение