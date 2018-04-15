Александр Энберт: В Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию

— Вы равнодушны к футболу и хоккею? Или за кого-то болеете? — Большей частью равнодушен. В хоккее не знаю никого, кроме Овечкина, Дацюка и Ковальчука. Ковальчука знаю, потому что он играл за СКА, а в Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию. Нравится тебе хоккей с футболом или нет — неважно. Просто болеешь за «Зенит» и СКА, потому что это часть Питера. Нет Петербурга без «Зенита» и СКА. Очень рад за Дацюка, что он вступил в «Тройной золотой клуб». Это великий человек. Вообще наши хоккеисты — красавцы. Олимпийское золото — это очень круто, кто бы что ни говорил. Ценность этой медали очень велика, — сказал Энберт в интервью «Известиям»

Напомним, фигурист, которому 17 апреля исполнится 29 лет, родился в Ленинграде. В олимпийском сезоне пара Забияко/Энберт стала серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях и бронзовым медалистом чемпионата Европы в Москве.

СКА в сезоне 2017/2018 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошел до финала Западной конференции, где проиграл в шести матчах ЦСКА. 15 игроков петербургского клуба также выиграли золотые медали Олимпийских игр.