Александр Энберт: «В Питере ты просто болеешь за СКА и „Зенит“, потому что это часть города» 

Российский фигурист Александр Энберт, который завоевал бронзу Олимпиады-2018, отметил, что в Санкт-Петербурге все болеют за СКА и "Зенит".
— В хоккее не знаю никого, кроме Овечкина, Дацюка и Ковальчука, — приводят "Известия" слова Энберта. — Ковальчука знаю, потому что он играл за СКА, а в Петербурге ты болеешь за СКА по умолчанию. Нравится тебе хоккей с футболом или нет — неважно. Просто болеешь за «Зенит» и СКА, потому что это часть Питера. Нет Петербурга без «Зенита» и СКА. Очень рад за Дацюка, что он вступил в «Тройной золотой клуб». Это великий человек. Вообще наши хоккеисты — красавцы. Олимпийское золото — это очень круто, кто бы что ни говорил. Ценность этой медали очень велика.