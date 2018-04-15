Ещё
Никита Зайцев: «После четырех быстрых голов игра с „Бостоном“ была окончена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Зайцев: «После четырех быстрых голов игра с „Бостоном“ была окончена» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Защитник «Торонто» Никита Зайцев после поражения от «Бостона» (3:7) во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли отметил, что уже после четвертого гола соперника игра была завершена. Напомним, что «Медведи» ведут в серии 2-0.
— Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Зайцева. — Это интересное противостояние, мы старались играть правильно.
Мы пытались вернуться в игру, но они забили еще пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше. И мне, и всем. Мы не можем позволять сопернику такого, как в случае с голом Дебраска.
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Ковальчук: "Мы же в России живем. Какая нам разница, какой курс доллара?" Артемий Панарин: "Победа над "Вашингтоном" стала значительным событием" Дубль Кейна помог "Сан-Хосе" обыграть "Анахайм"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию68
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение