Никита Зайцев: «После четырех быстрых голов игра с „Бостоном“ была окончена»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев после поражения от «Бостона» (3:7) во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли отметил, что уже после четвертого гола соперника игра была завершена. Напомним, что «Медведи» ведут в серии 2-0.

— Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Зайцева. — Это интересное противостояние, мы старались играть правильно.

Мы пытались вернуться в игру, но они забили еще пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше. И мне, и всем. Мы не можем позволять сопернику такого, как в случае с голом Дебраска.