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Зайцев: матч с «Бостоном» был закончен после четырех быстрых шайб
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Зайцев: матч с «Бостоном» был закончен после четырех быстрых шайб 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев подвел итоги второму матчу серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:7). Об этом сообщает ТАСС.
"Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена.
Это интересное противостояние, мы старались играть правильно. Мы пытались вернуться в игру, но они забили еще пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше, и мне, и всем, мы не можем позволять сопернику такого, как в случае с голом Дебраска", — цитирует Зайцева официальный русскоязычный сайт НХЛ.
"Бостон" выиграл оба домашних поединка и повел в серии первого раунда со счетом 2:0. Следующий матч пройдет в Торонто 17 апреля.
Ранее сообщалось, что форвард «Бостона» Давид Пастрняк побил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ.
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