Зайцев: матч с «Бостоном» был закончен после четырех быстрых шайб

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев подвел итоги второму матчу серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:7). Об этом сообщает ТАСС.

"Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена.

Это интересное противостояние, мы старались играть правильно. Мы пытались вернуться в игру, но они забили еще пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше, и мне, и всем, мы не можем позволять сопернику такого, как в случае с голом Дебраска", — цитирует Зайцева официальный русскоязычный сайт НХЛ.

"Бостон" выиграл оба домашних поединка и повел в серии первого раунда со счетом 2:0. Следующий матч пройдет в Торонто 17 апреля.