Евгений Малкин: «Пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что его команда в матчах с «Филадельфией» в 1/8 финала Кубка Стэнли должна жертвовать зрелищностью ради достижения результата. После двух игр счет в серии ничейный — 1-1.

— Мы понимаем, какие отличные игроки играют за нашу команду, — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. — Нам просто нужно поддерживать друг друга. Выигрывать борьбу в углах. Мы знаем, как мы можем играть. Надо просто улучшить поддержку и немного почаще бросать шайбу. Забьем один гол, и уверенность придет.

Когда появляется возможность, конечно, нам нужно бросать. Иногда мы смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф.

Каждый гол имеет огромное значение. Патрик Хернквист всегда паркуется возле ворот. Может, нужно сыграть попроще, бросить, — и он забьет с отскока.

В двух играх этого розыгрыша плей-офф Малкин отметился 1 (1+0) очком при четырех минутах штрафного времени. В «регулярке» российский форвард набрал 98 (42+56) баллов за результативность в 78 играх.

Третий матч в серии состоится сегодня, 15 апреля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.