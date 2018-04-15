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Евгений Малкин: «Пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф»
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Евгений Малкин: «Пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что его команда в матчах с «Филадельфией» в 1/8 финала Кубка Стэнли должна жертвовать зрелищностью ради достижения результата. После двух игр счет в серии ничейный — 1-1.
— Мы понимаем, какие отличные игроки играют за нашу команду, — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. — Нам просто нужно поддерживать друг друга. Выигрывать борьбу в углах. Мы знаем, как мы можем играть. Надо просто улучшить поддержку и немного почаще бросать шайбу. Забьем один гол, и уверенность придет.
Когда появляется возможность, конечно, нам нужно бросать. Иногда мы смотрим друг на друга и пытаемся сыграть красиво. Но это плей-офф.
Каждый гол имеет огромное значение. Патрик Хернквист всегда паркуется возле ворот. Может, нужно сыграть попроще, бросить, — и он забьет с отскока.
В двух играх этого розыгрыша плей-офф Малкин отметился 1 (1+0) очком при четырех минутах штрафного времени. В «регулярке» российский форвард набрал 98 (42+56) баллов за результативность в 78 играх.
Третий матч в серии состоится сегодня, 15 апреля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.
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