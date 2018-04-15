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СКА поздравил Ковальчука с 35-летием
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СКА поздравил Ковальчука с 35-летием 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
СКА в Твиттере поздравил с днем рождения нападающего Илью Ковальчука. Сегодня, 15 апреля, форварду исполняется 35 лет.
В составе питерских армейцев нападающий выступал в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. После его завершения он заключил полноценный контракт с клубом. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина, а также стал лучшим бомбардиром в истории СКА. В этом сезоне питерцы не смогли выйти в финал плей-офф, проиграв в 1/2 финала ЦСКА (2-4). После этого Ковальчук объявил о решении вернуться в НХЛ.
#Кови35! Лучший бомбардир в истории СКА, автор золотых шайб в 2015 и 2017 годах Илья Ковальчук сегодня отмечает 35-летие. Поздравляем от всей души и желаем исключительно побед! pic.twitter.com/go0i97UcaR
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 апреля 2018 г.
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