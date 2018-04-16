Назван состав сборной на Чешские хоккейные игры

Сборная России по хоккею назвала состав на Чешские игры — 2018

Штаб национальной сборной России назвал состав на третий этап Евротура — Чешские хоккейные игры.

Во время третьего этапа Еврохоккейтура национальная сборная России сыграет 19 апреля вынесенный матч в Ярославле против сборной Швеции (начало — в 20.00), а также в чешском Пардубице против Финляндии (21 апреля в 19.15) и Чехии (22 апреля в 15.20).