Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу с отрицательного угла во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

Россиянин простреливал на дальнюю штангу из-за линии ворот, однако шайба не дошла до его партнера и попала в ворота, отлетев от защитника «Нью-Джерси» Сами Ватанена. Эта шайба сделала Кучерова лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ с сезона 2013/2014 — за это время он отличился в розыгрышах Кубка Стэнли 24 раза.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Тампы-Бэй». Счет в серии — 2:0 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 17 апреля.