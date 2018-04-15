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Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла
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Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу с отрицательного угла во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.
Россиянин простреливал на дальнюю штангу из-за линии ворот, однако шайба не дошла до его партнера и попала в ворота, отлетев от защитника «Нью-Джерси» Сами Ватанена. Эта шайба сделала Кучерова лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ с сезона 2013/2014 — за это время он отличился в розыгрышах Кубка Стэнли 24 раза.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Тампы-Бэй». Счет в серии — 2:0 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 17 апреля.
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