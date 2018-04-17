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«Торонто» победил «Бостон»
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«Торонто» победил «Бостон» и сократил счет в серии плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Twitter НХЛ
"Торонто Мэйпл Лифс" на домашней площадке победил "Бостон Брюинз" в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отличился Патрик Марло, по одной шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс. У "Бостона" отметились Адам МакКуэйд и Здено Хара.
Счет в серии до четырех побед сократился до 2:1 в пользу "Бостона". Четвертый матч также пройдет в Торонто 20 апреля.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч
"Торонто Мэйпл Лифс" (Торонто) — "Бостон Брюинз" (Бостон) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
1:0 — ван Римсдайк (Райлли, Бозак) — 17:05 (5х4)
1:1 — МакКуайд (Шаллер) — 23:06  2:1 — Марло (Райлли, Марнер) — 23:49  2:2 — Хара (Холден, Курали) — 26:19  3:2 — Мэттьюс (Хайман, В. Нюландер) — 34:47  4:2 — Марло (Плеканец, Марнер) — 56:25
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