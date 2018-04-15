Ещё
ФХР: тренерский штаб сборной России по хоккею ждёт Радулова в Новогорске 16 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФХР: тренерский штаб сборной России по хоккею ждёт Радулова в Новогорске 16 апреля 

RT на русском 1 час назад
Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявления относительно сообщений СМИ о возможном отказе форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александра Радулова от выступления за сборную России на чемпионате мира в Дании.
«О приезде Александра Радулова в сборную: в понедельник штаб ждёт игрока в Новогорске для прохождения медобследования. По его итогам будет принято решение об участии нападающего в чемпионате мира», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.
RT на русском: последние новости
Гол Кучерова и передача Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Нью-Джерси» в первом матче плей-офф НХЛ Николишин рассказал о причинах ухода Знарка с поста главного тренера сборной России СМИ: Главный тренер сборной России по хоккею Знарок может не поехать с командой на ЧМ в Дании
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла9
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение