ФХР: тренерский штаб сборной России по хоккею ждёт Радулова в Новогорске 16 апреля

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявления относительно сообщений СМИ о возможном отказе форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александра Радулова от выступления за сборную России на чемпионате мира в Дании.

«О приезде Александра Радулова в сборную: в понедельник штаб ждёт игрока в Новогорске для прохождения медобследования. По его итогам будет принято решение об участии нападающего в чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.