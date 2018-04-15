Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла

Российский хоккеист, правый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров забросил шайбу с отрицательного угла во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против „Нью-Джерси Дэвилс“. Видео появилось в Twitter лиги.

Россиянин простреливал на дальнюю штангу из-за линии ворот, шайба в итоге влетела в ворота, отлетев от защитника „Нью-Джерси“ Сами Ватанена. В итоге Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ с сезона 2013/2014.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу „Тампы-Бэй“.