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Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
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Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла 

Рамблер 1 час назад
Российский хоккеист, правый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров забросил шайбу с отрицательного угла во втором четвертьфинальном матче Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против „Нью-Джерси Дэвилс“. Видео появилось в Twitter лиги.
Россиянин простреливал на дальнюю штангу из-за линии ворот, шайба в итоге влетела в ворота, отлетев от защитника „Нью-Джерси“ Сами Ватанена. В итоге Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ с сезона 2013/2014.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу „Тампы-Бэй“.
Кучеров признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первой звездой признан нападающий „Бостона“ Давид Пастрняк.
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