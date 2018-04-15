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«Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
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«Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Колорадо»
«Колорадо» прополз в плей-офф, но потерпел уже второе подряд поражение от «Нэшвилла» на выезде (4:5). Теперь «Эвеланш» возвращаются на родной лед, и попробуют зацепиться хотя бы за одну победу.
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У «Колорадо» неплохо сыграла первая пятерка — гол+пас на счету Натана Маккиннона и Габриэля Ландескуга. Две результативные передачи отдал защитник Тайсон Бэрри. Российский защитник Никита Задоров продолжил результативную серию, отдав на этот раз голевую передачу. Нападающий Наиль Якупов участия в поединке снова не принимал. В списке травмированных пребывают основной вратарь Семен Варламов и защитник Эрик Джонсон.
«Колорадо» два матча подряд забивает первым, и два матча подряд не может удержать преимущество. Не лучшим образом играет вратарь Джонатан Бернье и оборона команды. Главная задача «Эвеланш» — решить проблемы с игрой в своей зоне.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» на правах одного из претендентов на Кубок Стэнли сделал весомую заявку на выход в следующий раунд. В двух матчах «Предаторз» взяли две победы и со 100% результатом едут в гости к «Колорадо».
Не лучшая игра в исполнении Пекки Ринне не помешал ему одержать вторую победу, две шайбы оформило первое звено усилиями Виктора Арвидсонна и Маркуса Джохансена, стоит отметить также гол+пас молодого нападающего Кевина Фиалы. Российский защитник Алексей Емелин провел на льду менее 10 минут и завершил матч с полезностью «-1». В лазарете по-прежнему защитник Янник Вебер и нападающий Калле Ярнкрок.
«Нэшвилл» в двух матчах отправляет в ворота соперника по пять шайб, но в обороне «Предаторз» отыграли не лучшим образом, позволив «Колорадо» забросить шесть шайб за две игры — это слишком много, если учесть разницу в классе соперников.
Прогноз
Дома «Колорадо» попробует оказать максимально давление на соперника, и зацепиться за победу. Соперники играют результативно, так что можно рискнуть поставить на тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,51.
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