Разин оценил игру форвардов «Ак Барса» в плей-офф КХЛ

"Станислав неплохо проводит этот плей-офф, оправдывая авансы, которые выдавались ему на старте сезона, — цитирует Разина газета "Известия". — Радует и Ткачев, у которого первая часть сезона тоже не задалась.

На мой взгляд, повышению результативности способствовало решение Зинэтулы Билялетдинова поставить к ним в звено Зарипова. Данис — человек с неординарным хоккейным мышлением, с умением отдать диагональный пас, сделать передачу из-за ворот и рискнуть в чужой зоне, что значительно усиливает атакующий потенциал этого звена".

Дубль Галиева в первом матче с московскими армейцами позволил казанцам выйти вперед в финальной серии.

Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.