«Ак Барс» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции — 19.00 мск

"Советский спорт" проведет текстовую трансляцию матча на «Татнефть-Арене», которая стартует в 19.00 мск.

На данный момент счет в серии 1:0 в пользу «Ак Барса». Клуб из Татарстана обыграл армейцев в первой встрече (2:1).