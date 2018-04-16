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«Ак Барс» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции — 19.00 мск
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«Ак Барс» — ЦСКА. Начало текстовой трансляции — 19.00 мск 

Советский спорт 2 часа назад
"Советский спорт" проведет текстовую трансляцию матча на «Татнефть-Арене», которая стартует в 19.00 мск.
На данный момент счет в серии 1:0 в пользу «Ак Барса». Клуб из Татарстана обыграл армейцев в первой встрече (2:1).
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