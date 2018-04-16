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«Вегас» победил «Лос-Анджелес»
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«Вегас» победил «Лос-Анджелес» и увеличил преимущество в серии до 3:0 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:2. Победная шайба в активе нападающего Вильяма Карлссона. Швед отметился за две минуты до финальной сирены.
Эта победа позволила «Голден Найтс» увеличить счет в серии до 3:0. Следующий матч состоится 18 апреля в Лос-Анджелесе.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Западная конференция
«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: Иафалло (Копитар, Браун), 13:14 — 1:0; Икин (Карпентер, Перрон), 46:10 — 1:1; Нил (Шмидт, Так), 54:23 — 1:2; Карлссон (Смит, Маршессо), 54:44 — 1:3; Копитар (Фантенберг), 57:56 — 2:3. Счет в серии: 0:3.
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