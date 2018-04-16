Хоккеист «Вашингтона» с третьей попытки подарил девочке шайбу

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли с третьей попытки подарил шайбу девочке-фанатке перед вторым матчем 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс», сообщает "Советский спорт"

Заметив стоящую у борта юную болельщицу, хоккеист перебросил ей шайбу. Однако снаряд передали не девочке, а мальчику, стоявшему рядом. Вторая шайба также не дошла до адресата. Только с третьей попытки Коннолли смог передать ее девочке.

Встреча между «Вашингтоном» и «Коламбусом», которая прошла в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4. «Блю Джекетс» удвоили преимущество в серии до четырех побед — 2:0.