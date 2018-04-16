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Капитан «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Коламбуса»
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Капитан «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Коламбуса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» во втором гостевом поединке серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает газета «Известия».
"Мы находимся в непростой позиции. Но будет весело, когда мы сравняем счет в серии и вернемся сюда и проведем пятый матч дома", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский обновил собственный клубный рекорд в матче с «Вашингтоном», отразив 54 броска по воротам.
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