Ещё
«Вашингтон» сократил отставание в серии плей-офф с «Коламбусом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон» сократил отставание в серии плей-офф с «Коламбусом» 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде добился победы над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и российский форвард Артемий Панарин.
У «Вашингтона» в основное время матча отличились Том Уилсон и Джон Карлсон. Автором победного гола в овертайме стал Ларс Эллер.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса».
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч "Коламбус Блю Джекетс" (Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Газета.Ru: последние новости
Канадские клубы не отпускают российских хоккеистов на юниорский ЧМ под предлогом травм СКА продлил контракт с хоккеистом Рундбладом Игрок "Салавата Юлаева" Панин готовится пробежать марафон
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию88
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле19
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ5
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение