«Вашингтон» сократил отставание в серии плей-офф с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде добился победы над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт"

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и российский форвард Артемий Панарин

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч "Коламбус Блю Джекетс" (Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)