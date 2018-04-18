«Вашингтон» сократил отставание в серии плей-офф с «Коламбусом» 

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде добился победы над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и российский форвард Артемий Панарин.
У «Вашингтона» в основное время матча отличились Том Уилсон и Джон Карлсон. Автором победного гола в овертайме стал Ларс Эллер.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Коламбуса».
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 3-й матч "Коламбус Блю Джекетс" (Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)