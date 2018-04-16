Панарин: Бобровский спас «Коламбус» во втором матче серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заявил, что голкипер Сергей Бобровский внес решающий вклад в успех команды во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

"Коламбус" в воскресенье в гостях победил «Вашингтон» (5:4 ОТ) и повел 2-0 в серии. Бобровский отразил 54 броска, обновив клубный рекорд по числу сейвов в матче плей-офф, который ранее также принадлежал ему и был установлен в 2014 году (48 бросков).

"Если бы не он, счет в этом матче был бы совсем другим. Он спас нас, можно так сказать", — сказал Панарин в видеоинтервью, которое опубликовано на официальном сайте НХЛ.

Сам голкипер отметил, что не задумывается над тем, сколько бросков ему приходится отражать в ходе игры. «Игра диктует мне, как надо играть, — сказал Бобровский, которого цитирует официальный сайт НХЛ. — Все хотят победить. Сегодня мне пришлось отразить больше бросков, чем обычно».

Комментируя свою игру, Панарин отметил, что воскресный матч, в котором он отметился двумя результативными передачами, получился более сложным, чем первый, который также завершился победой «Коламбуса» (4:3 ОТ).

"Возможно, потому, что я в начале встречи переиграл пару смен и устал. Всю игру потом от этого отходил… Мы снова отыгрались, потому что в концовке «регулярки» вытянули пару похожих матчей и почувствовал уверенность. Теперь в нашем арсенале есть и такое оружие", — отметил форвард.