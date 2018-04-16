Сидни Кросби: Мы взяли реванш у «Филадельфии» за поражение во втором матче

— Хорошо, что мы победили. Мы взяли реванш за поражение во втором матче, выиграли на их льду, почувствовали, что это такое. Все это нам поможет в четвертом матче, — передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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Отметим, что Кросби в третьем матче серии забросил шайбу и сделал три результативные передачи.

Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Пингвинз». Следущий матч состоится в Филадельфии в четверг и начнется в 02:00 по московскому времени.