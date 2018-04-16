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Никлас Бэкстрем: «Вашингтон» все принимает близко к сердцу. Постараемся переломить ход серии"
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Никлас Бэкстрем: «Вашингтон» все принимает близко к сердцу. Постараемся переломить ход серии" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после поражение от «Коламбуса» (4:5 ОТ, 0-2 в серии) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли отметил, что команда близко к сердцу принимает неудачи. По его словам, нужно сконцентрироваться на хоккее.
— Мы очень расстроены, просто сходим с ума, — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведет дома. Однако постараемся сделать все, чтобы переломить ход серии. Играть еще много.
Мы все принимаем близко к сердцу и пропускаем через себя. Возможно, нужно больше концентрироваться на хоккее.
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