Никлас Бэкстрем: «Вашингтон» все принимает близко к сердцу. Постараемся переломить ход серии"

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после поражение от «Коламбуса» (4:5 ОТ, 0-2 в серии) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли отметил, что команда близко к сердцу принимает неудачи. По его словам, нужно сконцентрироваться на хоккее.

— Мы очень расстроены, просто сходим с ума, — цитирует Бэкстрема официальный сайт НХЛ. — Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведет дома. Однако постараемся сделать все, чтобы переломить ход серии. Играть еще много.

Мы все принимаем близко к сердцу и пропускаем через себя. Возможно, нужно больше концентрироваться на хоккее.