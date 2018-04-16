Артемий Панарин: «Отдал Бобровскому кепку лучшего игрока, которая была у меня после прошлого матча»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин прокомментировал игру против «Вашингтона» (5:4 ОТ) во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

Российский вратарь «Блю Джекетс» в этой встрече отразил 54 броска по своим воротам, установив новый рекорд клуба по количеству спасений в матче плей-офф. Предыдущий клубный рекорд (48 сэйвов) также принадлежал Бобровскому и был установлен в 2014 году.

— Отдал Бобровскому кепку лучшего игрока, которая была у меня после прошлого матча, — приводит слова Панарина русскоязычная версия сайта НХЛ. — Если бы не он, счет был бы совсем другим. Бобровский спас нас сегодня. Как отыгрались с 1:3? Я думаю, что команда почувствовала уверенность в конце регулярного чемпионата, когда мы выиграли несколько важных матчей. Теперь, с обретением уверенности, мы всегда можем вернуться в игру.